POL-AA: Ostalbkreis: Tödlicher Verkehrsunfall - Einbruch - Unfallflucht - Reifen zerstochen - Sonstiges

Aalen (ots)

Heuchlingen: Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr auf der L1075 zwischen Leinzell und Heuchlingen. Ein 34-jähriger Lenker eines Ford befuhr die Landstraße von Leinzell in Richtung Heuchlingen. Zwischen Horn und Heuchlingen kam dem 34-Jährigen ein VW Polo entgegen, der von einem 18-Jährigen gelenkt wurde. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei welchem der 18-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und dabei tödlich verletzt wurde. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Ford nach rechts abgewiesen und prallte zweimal in die dortigen Leitplanken, bevor er etwa 50 Meter von der Unfallstelle entfernt mittig der beiden Fahrbahnen zum Stillstand kam. Der VW wurde bei dem Zusammenstoß um 360 Grad gedreht und nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, wo er im Straßengraben zum Unfallendstand kam. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde eine 17-jährige Beifahrerin im VW schwer und der Fahrer des Ford leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Ford-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. An der Unfallstelle waren vier Polizeifahrzeuge, drei Rettungswagen, zwei Notarztfahrzeuge sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Heuchlingen und Mögglingen mit sechs Fahrzeugen und 37 Wehrleuten im Einsatz. Zudem kam die Straßenmeisterei zur Sperrung und anschließenden Reinigung der L1075 vor Ort.

Waldstetten: Reifen zerstochen

An einem Toyota, der zwischen Mittwochabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr, in der Lindenstraße geparkt war, wurden in dieser Zeit zwei Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Rufnummer 07171 42454 entgegen.

Aalen: Einbruch

Ein Unbekannter schlug am Mittwoch eine Terrassentür einer Wohnung in der Gartenstraße ein, drang anschließend in die Wohnung ein und durchwühlte sämtliche Schubladen. Entwendet wurden unter anderem Schuhe, eine Holzfigur sowie ein grünes Modelauto. Der Einbruch wurde um 21:55 Uhr bekannt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Mittwoch, gegen 16:45 Uhr, die B19 vom Kreisverkehr Albanus in Richtung Abtsgmünder Straße. Auf Höhe einer dortigen Einmündung wollte er nach links abbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von Wasseralfingen in Richtung Hüttlingen fahrende 53-Jährigen BMW-Fahrerin. Es kam zur Kollision. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise erbittet hierzu das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Rainau-Dalkingen: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Ein 19-Jähriger befuhr am Mittwoch gegen 16:50 Uhr die Dalkinger Straße von Ellwangen in Richtung K3319. Als er in die Ellwanger Straße in Richtung Dalkingen einbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Infolgedessen geriet er von der Fahrbahn ab und kam im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

