Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Bendorf (ots)

Am Dienstag, den 06.08.2024, gegen 02:50 Uhr wurde ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Birkenfeld, auf der BAB 48, in Höhe der AS Bendorf, einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde zum einen festgestellt das der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zum anderen das es sich bei der vorgelegten polnischen Fahrerlaubnis um eine Fälschung handelt. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel und der gefälschte Führerschein wurden sichergestellt und es wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Fahrzeugführer muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

