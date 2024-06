Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall - zwei verletzte Radfahrer

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Paul-Schneider-Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 15-Jähriger fuhr in der Paul-Schneider-Straße aus einer Grundstücksausfahrt und übersah dabei einen 46-Jährigen, der mit seinem Rad die Paul-Schneider-Straße in Fahrtrichtung Trierer Straße befuhr. Während sich der Jugendliche bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzte, musste der 46jährige Weimarer mit Verdacht auf eine Fraktur ins Klinikum gebracht werden. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden.

