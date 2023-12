Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach für den Zeitraum Freitag, 15.12.2023, 06.00 Uhr, bis Sonntag, 17.12.2023, 10:00 Uhr

Andernach (ots)

Im genannten Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Andernach 12 Verkehrsunfälle. Bei diesen Unfällen wurde niemand verletzt.

Hierbei wurde ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet. Aufgrund von Zeugenangaben konnte der Verursacher ermittelt werden.

Trunkenheitsfahrt auf der B9

Am 15.12.2023 gegen 15:58 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach gemeldet, dass ein 40-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss sein Fahrzeug führen würde. Das Fahrzeug konnte durch eine Streife auf der B9 festgestellt und anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrzeugführer stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille.

Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 16.12.2023 gegen 02:24 Uhr wurde der Polizeiinspektion Andernach ein Verkehrsunfall in der Koblenzer Straße in Andernach gemeldet. Ein Fahrzeug habe sich überschlagen.

Vor Ort konnte eine 45-jährige Fahrzeugführern angetroffen werden. Diese fuhr mit ihrem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel und überschlug sich anschließend. Die Fahrerin konnte eigenständig aus dem Fahrzeug aussteigen. Da es bei der Fahrerin Hinweise auf den Konsum von Alkohol gab, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,94 Promille.

Das Fahrzeug der Verursacherin wurde abgeschleppt. Bei der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell