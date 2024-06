Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Auto eingebrochen

Weimar (ots)

Nicht einmal zehn Minuten benötigte ein Langfinger am gestrigen Morgen in Weimar, um eine Handtasche aus einem verschlossenen Pkw zu entwenden. Die Nutzerin des Fahrzeuges eines Pflegedienstes war dienstlich in der Bonhoefferstraße unterwegs. Gegen halb sieben verließ sie das Fahrzeug und verschloss dieses auch. Ein Unbekannter öffnete daraufhin gewaltsam die Seitenscheibe, indem er sie einschlug. Aus dem Innenraum entwendete er im Anschluss eine Handtasche, unter anderem mit mehreren Schlüsseln als Inhalt, und entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Ob die Taten mit einem gleichgelagerten Sachverhalt aus der vergangenen Nacht zusammenhängen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Hier wurden auf ähnliche Weise drei Fahrzeuge in der Stauffenbergstraße angegriffen.

