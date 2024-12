Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallfluchten

Aalen (ots)

Ellwangen: Parkendes Auto beschädigt

Ein Ford, der am Straßenrand der Dalkinger Straße geparkt war, wurde zwischen Mittwochnachmittag, 14:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Ellwangen: Zaun beschädigt

Einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr auf einem Industriegelände in der Max-Eyth-Straße beim Rangieren einen Zaun und ein Rolltor beschädigte. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht im Parkhaus

Ein Kia, der am Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 10:20 Uhr im Parkhaus am Parlermarkt im Traubengäßle abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen. Telefon: 07171 3580

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schnellrestaurant

In ein Schnellrestaurant in der Lorcher Straße wurde am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 7.40 Uhr eingebrochen. Ein Dieb überstieg zunächst eine Metallwand und gelangte so in den Innenhof des Restaurants. Dort zerstörte er eine Überwachungskamera und begab sich dann in das Restaurant. In einem Büroraum hebelte der Dieb mit massiver Gewalt einen Tresor sowie eine Schublade auf. Hieraus entwendete er einen vierstelligen Bargeldbetrag. Bei dem Diebstahl wurde der Tresor komplett zerstört. Zudem entstand an einer Tür ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell