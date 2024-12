Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstähle und Einbruch

Aalen (ots)

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Ein Dieb pumpte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 23 Uhr und 04:15 Uhr etwa 400 Liter Diesel aus einem geparkten Lkw auf dem Parkplatz Kochertalbrücke an der A6 in Richtung Nürnberg. Die Verkehrspolizei Kirchberg an der Jagst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 94260 um Hinweise zum noch unbekannten Treibstoffdieb.

Schwäbisch Hall: Scheinwerfer entwendet

Ein Dieb brach zwischen Sonntag und Freitag die Motorhaube eines am Bahnhof Hessental geparkten Pkw auf und baute anschließend die beiden Scheinwerfer des Fahrzeuges aus und entwendete diese. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Dieb nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Einbruch in Werkstatt

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 07:30 Uhr Zutritt zu einer Werkstatt in der Ellwanger Straße. Dort entwendete er einen Laptop und einen Schlüssel und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Der Dieb verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell