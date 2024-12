Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen für den Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Gaildorf: Fahrräder aus der Tiefgarage entwendet.

Im Zeitraum vom Donnerstagabend bis zum Freitagnachmittag wurden aus einer Tiefgarage in der Kanzleistraße zwei hochwertige Gravel Bikes der Marke Cannondale im Gesamtwert von 6.600 Euro entwendet. Der Polizeiposten Gaildorf sucht Zeugen, welche in den Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden an den Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer: 07971/95090 erbeten.

Vellberg - Obersontheim: Alkoholisierte Pkw-Fahrerin gefährdet Gegenverkehr

Am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 50 -jährige Pkw-Fahrzeugführerin mit einem Pkw Hyundai die L1060 von Vellberg in Richtung Obersontheim. Hierbei kam sie aufgrund alkoholischer Beeinflussung mehrfach auf die Gegenfahrspur, so dass entgegenkommende Fahrzeuge stark abbremsen und ausweichen mussten. Die Fahrerin wurde in Untersontheim einer Polizeikontrolle unterzogen. Die alkoholisierte Fahrerin musste eine Blutprobe abgeben. Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise der Frau gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791/4000 zu melden.

Rot am See: Pkw gegen Baum

Am Freitagabend gegen 20:30 Uhr befuhr ein 18 -jähriger BMW-Fahrer den Gemeindeverbindungsweg von der L1033 und Beimbach. Im Bereich einer Kurve kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn in einen Acker ab und kollidierte im Anschluss mit einem Baum. Durch die Kollision wurde die 16 -jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter zwischen 16 und 18 Jahren blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell