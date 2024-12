Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Rudersberg: Pkw auf Bahnbrücke

Am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 64 -jähriger Dacia-Fahrer die Rudersberger Straße von Rudersberg in Richtung Klaffenbach. An der Bahnunterführung kam er aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Widerlager der Bahnbrücke. Der Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Der Sachschaden beträgt 5.500 Euro.

