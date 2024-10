Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Kraftfahrzeug/ Parkplatz Edeka

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 25.10.2024 gegen 16:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter eine Damenhandtasche aus einem parkenden Fahrzeug. Die 86-jährige Geschädigte parkte ihren PKW ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Breslauer Straße in Neuwied. Bei dem Einladen des zuvor getätigten Einkaufs wurde die Handtasche in einem unbeobachteten Moment vom Beifahrersitz des unverschlossenen Fahrzeuges entwendet. Die Handtasche wurde im weiteren Verlauf zwischen den Ortslagen Feldkirchen und Leutesdorf aufgefunden. Neben Bargeld wurden das Mobiltelefon und eine Bankkarte entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631/8780 oder per E-Mail pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

