POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Diebstahl - Sonstiges

Oberkochen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein Audi A6, der am Samstag zwischen 6 Uhr und 12 Uhr auf einem Schotterparkplatz (P12) am Bahnhof geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Essingen: PKW überschlug sich

Am Sonntag gegen 15:15 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem VW Bus die L1165 von Lauterburg in Richtung Essingen. Auf Höhe des Remsursprung löste sich plötzlich der linke Vorderreifen von der Felge, so dass das Fahrzeug ins Schleudern geriet. Letztendlich geriet das Fahrzeug ins Bankett und überschlug sich in der Folge. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Aalen: Diebstahl aus Wohnmobil

Am Samstag zwischen 10 Uhr und 17:15 Uhr drang ein bislang unbekannter Dieb in ein Wohnmobil ein, welches auf dem Parkplatz Heimatwinkel in der Wellandstraße geparkt war. Aus dem Wohnmobil wurde eine Handtasche entwendet. Auf der Flucht fiel dem Dieb wohl ein GPS-Tracker auf, welcher er entfernte und wegwarf. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Am Samstag um 11:20 Uhr stand ein 57-jähriger Lenker eines Mercedes mit seinem Fahrzeug an der Ausfahrt aus dem Parkplatz eines Supermarktes und wollte nach links in die Julius-Bausch-Straße abbiegen. Zu diesem Moment fuhr von hinten eine Fahrerin eines grauen oder dunkelblauen asiatischen Kleinwagens heran, die aus der Ausfahrt geradeaus in Richtung Obere Bahnstraße fuhr. Beim Vorbeifahren an dem Mercedes streifte sie dieses Fahrzeug auf der rechten Fahrzeugseite. Ohne anzuhalten setzte sie nach dem Unfall ihre Fahrt fort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.

Oberkochen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 1:45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines VW Passat die Jenaer Straße in absteigender Richtung. In einer leichten Linkskurve kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte ein Verkehrszeichen und prallte im weiteren Verlauf gegen einen geparkten Mercedes-Benz Vito. Durch den Anstoß wurde der Vito auf einen daneben geparkten Nissan aufgeschoben. Der Nissan wiederum prallte letztendlich gegen einen geparkten Mitsubishi. An den vier Fahrzeugen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 90.000 Euro. Nach Zeugenaussagen stiegen aus dem Passat nach dem Unfall vier dunkel gekleidete Personen aus, welche alle zu Fuß in Richtung Lenzhalde flüchteten. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfall und insbesondere zur Fahrereigenschaft dauern an.

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Eine 75-Jährige befuhr mit einem Skoda am Sonntag um ca. 20:00 Uhr die Aalener Straße aus Richtung Aufhausen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 42-jährigen Toyota-Lenkers, der den Kreisverkehr in Richtung Stadtmitte befuhr. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Ellwangen: Fahrrad beschädigt

Von einem Fahrrad, das von Samstag, 9:00 Uhr, bis Sonntag, 00:05 Uhr, auf dem Fahrradparkplatz am Bahnhof abgestellt war, wurde das vordere Fahrradlicht entwendet. Außerdem wurde die Hinterradbremse mit Sekundenkleber festgeklebt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Rainau/Buch: Altreifen illegal entsorgt

Durch bisher unbekannte Personen wurden insgesamt 10 Altreifen auf einem Grundstück Im Rot illegal entsorgt. Die Reifen wurden zwischen Sonntag, 08.12.24, und Samstag, 14.12.24 abgelegt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Hinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Rainau: Diebstahl aus Paketen

In einem Waldgebiet zwischen Ellwangen und Dalkingen wurden am Samstag leere Postpakete eines Versandhandels aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass Unbekannte Waren aus den Paketen entnommen und die leeren Pakete im Wald entsorgt haben. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 07961 930-0 beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Aalen: Spiegel abgeschlagen

An einem MG, der am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr in der Sankt-Johann-Straße abgestellt war, wurde der linke Seitenspiegel abgeschlagen. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Weidezaun entwendet

Zwischen Sonntag, 08.12.24 und Samstag, 14.12.24, wurde von Unbekannten ca. 300 m Schafsweidezaun sowie ein Elektrozaungerät mit Batterie und Solarmodul entwendet. Es entstand ein Schaden von ca. 1.250 Euro. Zeugen, die Angaben zum Dieb oder Verbleib des Zaunes machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Durlangen: Unfallflucht

Ein 23-jähriger Toyota-Lenker befuhr am Freitagmorgen gegen 6:55 Uhr die K3256 in Richtung Durlangen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer missachtete das Rechtsfahrgebot und streifte den linken Außenspiegel des Toyotas. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Freitag, zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde ein Opel Astra, der im Rems-Deck in der Bürgerstraße abgestellt war, beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07171 358-0.

