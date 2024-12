Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Arbeitsunfall - Versuchter Einbruch - Diebstahl

Aalen (ots)

Oberkochen: Diebstahl von Baustelle

Aus einem Metall-Gittercontainer der mit einem Vorhängeschloss gesichert war, wurde zwischen Freitag, 14 Uhr und Samstag, 7:15 Uhr, Elektro-Verbrauchsmaterial sowie Bosch-Akkuwerkzeuge im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro entwendet. Der Diebstahl ereignete sich auf einer Baustelle in der Rudolf-Eber-Straße. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 955990 entgegen.

Aalen: Versuchter Einbruch

Nachdem sich unbekannte Diebe Zutritt zu einem Treppenhaus in einem Gebäude am Marktplatz verschafft hatten, versuchten sie im Untergeschoß eine Tür zu einem dortigen Modegeschäft aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstagabend, 18:20 Uhr und Montagmorgen, 8:40 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd: LKW beschädigt Leitplanke

Der Polizeiposten Abtsgmünd sucht den Lenker eines Sattelzuges, welcher zwischen Freitagmittag und Montagmorgen die wegen einer Baustelle gesperrte L1080 von Abtsgmünd in Richtung Hohenstadt befuhr. Der LKW-Fahrer kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von etwa 50 Metern die dort befindliche Leitplanke. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten unter der Rufnummer 07366 96660 entgegen.

Ellwangen: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Ein VW Tiguan, der am Montag zwischen 7:40 Uhr und 13 Uhr in der Ludwig-Lutz-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300

Schwäbisch Gmünd: Arbeitsunfall

Kurz nach 11 Uhr am Montagmorgen ereignete sich in der Herlikofer Straße ein Arbeitsunfall, bei welchem ein 42-Arbeiter schwer verletzt wurde. Der Mann stürzte beim Aufbau eines Arbeitsgerüstes etwa 4 Meter in die Tiefe und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

