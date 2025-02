Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg-Bühl - Baggerbrand

Offenburg-Bühl (ots)

Der Brand eines Baggers auf einem Baustellengelände im Bereich des Krestenweg hat am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Weshalb der Bagger gegen 6:15 Uhr in Vollbrand geriet, ist bislang noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Aktuell befinden sich Beamte der Kriminaltechnik zur Spurensuche am Ort des Geschehens. Verletzte sind nach derzeitigen Feststellungen keine zu beklagen; der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Brandausbruch verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg. Die Ermittlungen dauern an.

