Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers kam es am Dienstag zwischen 13:30 Uhr und 22 Uhr in der Tullastraße. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein noch unbekannter mutmaßlicher LKW-Fahrer mit einem parkenden PKW des Herstellers Mercedes. Dabei soll dieser auf einen ebenfalls geparkten Mercedes geschoben worden sein, was zu einem Sachschaden an beiden PKW von insgesamt rund 15.000 Euro führte. Der bislang unbekannte Fahrer kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher oder zu dem unfallflüchtigen Wagen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Rufnummer 07821 277-0 in Verbindung zu setzen.

/lu

