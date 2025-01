Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Samstag, 04.01.2025, 11.00 - 11.45 Uhr

NORTHEIIM (mil) -

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagvormittag auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Rückingsallee in Northeim.

Eine 74-jährige Frau parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz ab. Als sie nach ihrem Einkauf nach etwa 45 Minuten wieder zurück zu ihrem Auto kam, stellte sie die Beschädigungen vorne rechts an der Stoßstange des schwarzen Skoda Octavia fest. Einen Unfallverursacher hingegen, konnte sie nicht wahrnehmen.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000,00 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell