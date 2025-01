Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Vorfalls

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, L489 zwischen Ackenhausen und Dannhausen, Sonntag 05.01.2025, 09:00 Uhr

Bad Gandersheim (tor)

Am Samstagvormittag befuhr ein 63-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Nissan die L489 von Ackenhausen in Richtung Dannhausen. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls kam der Nissan Fahrer nach rechts von der Straße ab und im Straßengraben zum Stehen. Der 63-jährige Fahrer aus Freden wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde aus dem Straßengraben geborgen.

Es entstand Sachschaden an einem Leipfosten und Flurschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell