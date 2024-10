Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (409/2024) Hunde verbeißen sich beim Spazierengehen im Hann.Mündener Wald - 73-Jährige nach Sturz verletzt: Ermittler suchen nach beteiligtem Jungen

Göttingen (ots)

Hann.Münden, Waldweg oberhalb des ehemaligen Krankenhauses in Richtung Tillyschanze Donnerstag, 10. Oktober 2024, gegen 13:00 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - In Folge einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hunden, kam eine 73-Jährige Mündenerin bereits am Nachmittag des 10.10.2024 in einem Waldgebiet bei Hann.Münden zu Fall und verletzte sich schwer.

Ersten Erkenntnissen zufolge trafen die Hunde mit ihren Besitzern beim Spazieren oberhalb des ehemaligen Krankenhauses in Richtung Tillyschanze aufeinander und verbissen sich ineinander. Als die Seniorin dazwischen ging und ihren Hund daraufhin auf den Arm nahm, riss sich der andere Hund los und stieß die Dame um. Dabei zog sie sich die Verletzungen zu. Sie stellte sich nach dem Vorfall bei einem Arzt vor.

Der Junge wurde durch das Opfer auf 12-14 Jahre geschätzt und gab sich ihr gegenüber in gebrochenem Deutsch als "Ukrainer" aus. Weitere Worte wurden nicht gewechselt. Bei dem Hund des Jungen soll es sich nach Auskunft der Frau um einen mutmaßlich weißen Golden Retriever gehandelt haben, der ihr aus der Vergangenheit des Öfteren mit einer Frau beim Spazieren in dem Waldstück aufgefallen sei.

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zur Identität des 12-14 Jahre alten, blonden Jungen mutmaßlich ukrainischer Nationalität geben kann, der am besagten Tag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr oder an anderen Tagen, mit einem weißen Golden Retriever in dem Waldstück oberhalb des ehemaligen Krankenhauses unterwegs war.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler in Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell