POL-H: Zeugenaufruf: 45-jähriger VW-Fahrer bei Unfall in Fuhrberg schwer verletzt

Hannover (ots)

Ein 45-jähriger Fahrer eines VW Touareg ist am Freitagnachmittag, 20.09.2024, auf der Landesstraße (L) 310 bei einem Zusammenstoß mit einem BMW schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr eine 84-Jährige mit ihrem BMW X1 gegen 14:50 Uhr die L 310 aus Richtung Fuhrberg kommend in Richtung Celle. Bei stockendem Verkehr beabsichtigte die Fahrerin des BMW kurz hinter dem Ortsausgang Fuhrberg nach links in die Straße "Am Wasserwerk" abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 45-jähriger VW-Fahrer die L 310 in gleicher Richtung. Der Mann überholte mehrere Fahrzeuge im stockenden Verkehr und kollidierte in Höhe der Einmündung mit der abbiegenden 84-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Wagen des 45-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen mehrere Bäume und kam in einem Graben am Fahrbahnrand zum Stehen. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle von Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 84-Jährige und ihre 88-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die L 310 wurde für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme bis in die frühen Abendstunden voll gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Personen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 in Verbindung zu setzten. /rod

