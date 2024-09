POL-H: Nachtragsmeldung: 54-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt in Wunstorf in Untersuchungshaft

Hannover (ots) - Nach einem folgenschweren Brand in einer Wohnung in Isernhagen ist eine verstorbene Person zweifelsfrei identifiziert. Wie die Polizeidirektion Hannover am Freitag, 20.09.2024, bestätigte, handelt es sich bei dem Toten um den 93 Jahre alten Bewohner der Wohnung, in der das Feuer am Vortag ...

mehr