POL-DH: --- Twistringen - Vandalismus in Sporthalle - Täter ermittelt

Diepholz (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 17.15 Uhr wurde einem 75-Jährigen das Portemonnaie aus der Gesäßtasche entwendet. Der Mann befand sich im ALDI-Markt in der Nienburger Straße zum Einkaufen. Während des Einkaufs muss eine unbekannte Person ihm das Portemonnaie unbemerkt aus der Tasche entwendet haben. In dem Portemonnaie befanden sich diverse Papiere und Bargeld. Die Polizei rät Wertsachen immer so nah ...

