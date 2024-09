Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle; Garagenbrand

Kernen - Stetten: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Am Samstag gegen 22:15 Uhr rangierte ein 35-Jähriger mit seinem Kleintransporter Fiat in der Klosterstraße im Bereich einer Gaststätte. Hierbei stieß er gegen eine Straßenlaterne, die durch den Aufprall beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der 35-Jährige von der Unfallstelle. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und nahmen die Verfolgung des Unfallflüchtigen auf. Im Lerchenweg hielt der 35-Jährige daraufhin an. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand und außerdem keinen Führerschein besaß. Der 35-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 500 Euro.

Fellbach: Alkoholisiert Vorfahrt missachtet

Am Sonntag gegen 00:40 Uhr befuhr ein 51-Jähriger die Schorndorfer Straße in Richtung Waiblingen mit seinem PKW Seat. An der Kreuzung zur Waiblinger Straße missachtete er die rote Ampel und es kam zur Kollision mit dem PKW Dacia einer 28-Jährigen. Diese war aus dem Stadttunnel gekommen und wollte bei Grünlicht nach rechts in die Waiblinger Straße abbiegen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Da der 51-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Fellbach: Von der Straße abgekommen

Am Sonntag gegen 05:00 Uhr befuhr ein 50-Jähriger die Blumenstraße in Richtung Stauferstraße mit seinem PKW BMW. In der Kurve, vor der Kreuzung zur Salierstraße, verlor er durch Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Auto und kam in der Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen zwei Steinblöcke wodurch ein Schaden von ca. 10.000 Euro entstand.

Waiblingen - Bittenfeld: Garagenbrand

Am Samstag gegen 16:55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Garagenbrand in den Äspachweg alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Garage bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens dürfte sich, ersten Schätzungen nach, auf annähernd 100.000 Euro belaufen. Die Brandursache ist noch unbekannt, jedoch erscheint den bisherigen Ermittlungen zufolge, ein Brandausbruch aufgrund eines technischen Defekts innerhalb der Garage wahrscheinlich. Die Feuerwehr Waiblingen war mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort.

