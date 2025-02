Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Polizeieinsatz nach psychischem Ausnahmezustand

Rastatt (ots)

Nachdem eine Frau am Donnerstagabend in einem offenbaren psychischen Ausnahmezustand randalierte und Polizeibeamten bedrohlich gegenüber trat, wurde sie wenig später durch Spezialkräfte in Gewahrsam genommen und einer Fachklinik zugeführt. Kurz nach 18 Uhr wurden Nachbarn eines Mehrfamilienhauses im Rheinauer Ring darauf aufmerksam, dass sich Kinder aus einer Nachbarwohnung im Treppenhaus befinden würden und alarmierten daraufhin die Polizei. Die Kinder hatten zuvor die Wohnung offenbar aus Angst verlassen, da deren Mutter darin Mobiliar zerstörte. Als erste Beamte des Polizeireviers Rastatt an die Frau herantraten, soll diese unkooperativ und mit einem offenbar gefährlichen Werkzeug ihnen gegenüber getreten sein. Nachdem sich die Betroffene in ihre Wohnung zurückzog und kein kommunikativer Zugang zu der Frau möglich war, mussten schließlich Spezialkräfte der Polizei die Frau in Gewahrsam nehmen. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Verständigte Mitarbeiter des Jugendamtes des Landratsamtes Rastatt nahmen sich der Obhut der Kinder noch am Abend an.

