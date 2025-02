Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Autoaufbrecher flüchten

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Im Königsesch;

Tatzeit: 22.02.2025, 00.14 Uhr;

In mehrere Autos eingebrochen sind Unbekannte an der Straße Im Königsesch in Bocholt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die drei Männer auf dem Gelände eines Autohändlers beobachtet und die Polizei informiert. Vor dem Eintreffen der Beamten waren die Einbrecher in einem VW Up mit niederländischen Kennzeichen bereits geflüchtet. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass die Unbekannten an vier Pkw der Mercedes E-Klasse die Seitenscheiben eingeschlagen hatten. So konnten sie die Motorhauben öffnen und schraubten die vorderen Stoßstangen ab. Da sie offenbar durch den Zeugen gestört wurden, ließen sie drei Stoßfänger am Tatort zurück. Die eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

