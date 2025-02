Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Garage

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Lönsstraße;

Tatzeit: 22.02.2025, zwischen 00:00 Uhr und 08.00 Uhr;

In eine Garage eingebrochen sind Unbekannte an der Lönsstraße in Bocholt. Die Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag gewaltsam Zutritt und entwendeten ein Pedelec und mehrere elektrische Gartengeräte. Den Spuren zufolge gingen die Einbrecher auch auf das Nachbargrundstück des Doppelhauses. Ob dort etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

