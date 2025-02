Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher scheitern

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Nachtigallenweg;

Tatzeit: 22.02.2025, 03.50 Uhr;

In ein Haus einbrechen wollte ein Unbekannter am Nachtigallenweg in Ahaus. Der Einbrecher hebelte mit einem unbekannten Gegenstand gegen 03.50 Uhr an der Eingangstür. Diese hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand und er verschwand. Eine Videoaufzeichnung zeigt einen Mann mit schlanker Statur. Er hatte einen auffällig dunklen Oberlippenbart und war mit einer dunklen Kapuzenjacke mit gelben Reflektoren bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

