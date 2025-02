Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Sundheim - "Entführter Dackel"

Bild-Infos

Download

Kehl (ots)

Die wachsame Beobachtung einer Anwohnerin der Vogesenallee hat am Donnerstagabend zu einem überglücklichen Wiedersehen eines Dackelrüden und seines Herrchens geführt. Noch wenige Stunden zuvor war der Hundebesitzer allerdings in eine emotionale Schieflage geraten, nachdem sein 7-jähriger Dackel "Nemo" spurlos vom Erdboden verschwunden war. Wie die zwischenzeitlichen Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl ans Tageslicht brachten, soll sich eine 23 Jahre alte Frau am Donnerstagvormittag auf ein Grundstück in der Daimlerstraße begeben haben. Die Blicke der 23-Jährigen dürften hierbei an einem dortigen Hundezwinger hängegeblieben sein, worin sich "Nemo" befand. Was die junge Frau dazu bewogen hat, den Rassehund samt Halsband und Hundeleine aus dem geschlossenen Zwinger zu holen und in ihren Besitz zu bringen, ist bislang noch ihr Geheimnis. Fest steht, dass der Dackel kurz vor 18 Uhr die Aufmerksamkeit besagter Zeugin erregte, weil er an der Ecke "Vogesenallee/Am Mühlplatz" angeleint war und für die Beobachterin den Anschein erweckte, als ob er ausgesetzt worden sei. Eine alarmierte und umgehend anrückende Polizeistreife deckte sogleich das Tatgeschehen auf und nahm hierbei die 23-Jährige vorläufig fest, die zum Zeitpunkt ihres Antreffens mit dem Hund auf der verlängerten Vogesenallee in Richtung eines dortigen Supermarktes unterwegs war. Mit dem vorliegenden Diebstahl konfrontiert, räumte die Verdächtige die Tat ein und muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell