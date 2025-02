Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim, Sandweier - Mehrere Wohnungseinbrüche, Hinweise erbeten

Sinzheim, Sandweier (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 21 Uhr machten sich noch Unbekannte an zwei Objekten in Sinzheim sowie an einem Wohnhaus in Sandweier zu schaffen. In der Engelbert-Kleiser-Straße verschaffte sich ein Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss Zutritt zum Einfamilienhaus. Im Inneren wurden sämtliche Zimmer durchwühlt und ein geringer Bargeldbetrag sowie Schmuck entwendet. Durch eine aufgehebelte Terrassentür drang ein Ganove in ein Haus in der Bergseestraße ein und durchsuchte das Schlafzimmer. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Nelkenstraße in Baden-Baden Sandweier fehlen drei Uhren im Wert von etwa 300 Euro. Der Langfinger gelangte über eine aufgehebelte Balkontüre in das Gebäude und öffnete mehrere Schränke. Zur Spurensicherung wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Teil der Ermittlungen der Beamten der Kriminalpolizei. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781-21-2820 entgegengenommen.

/ph

