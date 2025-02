Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Kehl (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend an der Kreuzung Carl-Benz-Straße / Königsberger Straße. Nach ersten Erkenntnissen soll eine 37-jährige VW-Fahrerin gegen 19 Uhr von der Carl-Benz-Straße, aus Richtung Hafenstraße kommend, in Richtung Straßburger Straße unterwegs gewesen sein. Beim Abbiegen in die Königsberger Straße soll die VW-Fahrerin einen dort entgegenkommenden Peugeot übersehen haben. Infolge dessen soll es zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen sein. Durch den Aufprall wurden die zwei Insassen des VW und die zwei Insassen des Peugeot leicht verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Die VW-Fahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen. /lk

