Polizei Hamburg

POL-HH: 250125-1. Ergänzender Zeugenaufruf nach Raub auf Geldtransportboten

Hamburg (ots)

Tatzeit: 24.01.2025, 13:10 Uhr

Tatort: Hamburg-Moorfleet, Unterer Landweg

Gestern wurden zwei Geldboten durch unbekannte Täter in Hamburg-Moorfleet überfallen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Siehe hierzu die erste Pressemitteilung 250124-2. mit den zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Erkenntnissen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befanden sich zwei Mitarbeiter der Geldtransportfirma auf dem Parkplatz eines Möbelhauses auf dem Weg zu ihrem Fahrzeug, als sie von den unbekannten Tätern angegriffen wurden, die dabei auch Reizgas eingesetzt haben. Einem Geldboten wurde dabei eine dunkelblaue Tasche mit einer noch nicht bekannten Menge an Bargeld entrissen. Erste Zeugenangaben berichten von drei Männern, die in Richtung eines nahen gelegenen Kleingartenvereines geflüchtet sind.

Die Ermittlungen werden vom LKA 44 geführt und dauern weiter an.

Die Kriminalermittler bitten jetzt gezielt die Fahrzeugführer bzw. Tesla-Fahrer, die am Freitag während der Zeit von 11:00 bis 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Möbelhauses gewesen sind und in ihren Fahrzeugen eine eingeschaltete "Dashcam" im Betrieb hatten, ggf. aufgezeichnetes Videomaterial zur Verfügung zu stellen und sich mit dem Landeskriminalamt unter der u.a. Rufnummer in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus hat der gestrige Zeugenaufruf weiterhin bestand.

Zeugen wenden sich bitte an das Hinweistelefon im Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040-4286 56789.

Veh.

