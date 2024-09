Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch, den 11.09.2024 wurde die Feuerwehr bisher zu folgenden Einsätzen alarmiert:

Um 09:56 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug und die Drehleiter in die Holthauser Talstraße alarmiert. Dort war ein Ast auf die Fahrbahn gestürzt und ein weiterer drohte noch auf die Straße zu stürzen. Die Äste wurden mittels Muskelkraft beseitigt und die Fahrbahn gereinigt. Der Einsatz endete um 10:30 Uhr.

Zu einem Brandmeldealarm in einer Firma in der Egerstraße wurde der hauptamtliche Löschzug um 10:35 Uhr alarmiert. Der Alarm wurde durch Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage ausgelöst. Ein Tätigwerden war nicht erforderlich. Dieser Einsatz endete um 11:08 Uhr.

Eine hilflose Person hinter verschlossener Tür wurde der Feuerwehr um 19:26 Uhr in der Gustav-Bohm-Straße gemeldet. Über ein Fenster wurde sich Zutritt in die Wohneinheit verschafft und der Patient dem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte um 20:13 Uhr beendet werden.

