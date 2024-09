FW-EN: Gefahrenbaum und brennender Baum

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 06.09.2024 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:09 Uhr in die Hans-Sachs-Str. zu einer: "Person hinter verschlossener Wohnungstür" alarmiert. Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte nach kurzer Erkundung fest, dass sich keine Person in der Wohnung aufhielt. Der Einsatz konnte für die 6 Einsatzkräfte um 10:33 Uhr beendet ...

