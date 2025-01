Polizei Hamburg

POL-HH: 250123-5. Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Jungen aus Hamburg-Iserbrook

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: 20.01.2025, 13:00 Uhr

Ort: Hamburg-Iserbrook, Sülldorfer Landstraße

Seit Montagmittag wird der 14-jährige Armando-Ezel Mustan aus dem Stadtteil Iserbrook vermisst. Die Polizei fahndet jetzt mit einem Foto öffentlich nach ihm.

Nach den bisherigen Erkenntnissen lebt der Junge seit kurzem in einer Wohngruppe in Iserbrook, die er am Montag in unbekannte Richtung verlassen hat. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Jugendlichen geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich mit einem Lichtbild nach ihm.

Der Vermisste ist etwa 150 - 155 cm groß und hat kurze schwarze, lockige Haare. Er trägt einen grauen Kapuzenpullover und vermutlich blaue Jeans.

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermiss-ten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Schl

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell