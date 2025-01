Polizei Hamburg

POL-HH: 250123-3. Öffentlichkeitsfahndung mit Phantombild nach versuchtem Sexualdelikt in Hamburg-Wilstorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.09.2024, 23:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Wilstorf, Harburger Stadtpark

Die Polizei Hamburg fahndet mit einem Phantombild nach einem bislang unbekannten Mann. Er ist verdächtig, Anfang September vergangenen Jahres im Harburger Stadtpark ein versuchtes Sexualdelikt verübt zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen des Landeskriminalamtes für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge sprach der Unbekannte eine im Park spazierende 46-jährige Frau in offensichtlich sexueller Absicht an. Diese lehnte die Gesprächsversuche deutlich ab und setzte ihren Weg zunächst fort. Im Bereich des nördlichen Parkausgangs ging der Mann die Frau unvermittelt an, verletzte sie im Gesicht und stieß sie anschließend zu Boden. Dort fixierte er die Frau, die laut aufschrie und sich wehrte. Daraufhin ließ der Angreifer von ihr ab und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- circa 20 bis 35 Jahre alt - 175 cm groß - schmale Statur - dunkelbraune Haare mit rötlichen Nuancen - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem beigen, gestrickten Kapuzenpullover

Da die bisherigen Ermittlungen der Fachdienststelle bislang noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen geführt haben, hat das Amtsgericht Hamburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Phantombild, das den Täter zeigen soll, angeordnet.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu der abgebildeten Person werden unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

