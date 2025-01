Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Esenshamm +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Samstag, 04. Januar 2025, 17:00 Uhr, bis Montag, 06. Januar 2025, 09:30 Uhr, sind Unbekannte in der St.-Florian-Straße in Nordenham in ein Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Esenshamm eingebrochen. Um in das Gerätehaus zu gelangen, schlugen sie eine Scheibe ein. Im Gebäude beschädigten sie eine Tür, um weitere Räume betreten zu können.

Entwendet wurden Einsatzmittel, der entstandene Schaden beträgt ungefähr 3.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

