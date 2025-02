Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Flucht nach Verkehrsunfall, Zeugen gesucht!

Rheinmünster, Stollhofen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Straße "Kellerfeld" Höhe Hausnummer 2 zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen Mitternacht und 11 Uhr soll ein bis dato unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken einen VW touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Derzeit wird der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wer in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten im Kellerfeld beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Lichtenau unter der Rufnummer 07227 2221 zu melden. /lk

