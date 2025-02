Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Hörden - Platzverweis nicht befolgt: Nacht in Arrestzelle verbracht

Gaggenau, Hörden (ots)

Knapp zwei Promille dürften am schmutzigen Donnerstag beim vierten Schnurren in der Flößerhalle maßgeblich zum ausufernden Verhalten eines 19-Jährigen beigetragen haben. Der Heranwachsende fiel mehrfach durch sein streitsuchendes und provozierendes Benehmen auf, weshalb er gegen 0:30 Uhr vom Sicherheitsdienst aus der Halle verwiesen wurde. Weil er sich auch gegenüber einer eingesetzten Polizeistreife völlig uneinsichtig, zunehmend aggressiv und überdies beleidigend zeigte, wurde er im Haltegriff von der ansonsten störungsfreien Veranstaltung weggeführt und bis am Morgen in einer Arrestzelle ausgenüchtert. Neben den hierbei angefallenen Übernachtungskosten erwartet den jungen Mann ferner ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell