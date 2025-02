Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnwagen aufgebrochen: Polizei stellt zwei 16-jährige Tatverdächtige dank couragierter Zeugen - 2502115

Langenfeld (ots)

Am Donnerstag, 27. Februar 2025, stellten in Langenfeld zwei couragierte Zeugen zwei weibliche Jugendliche, die Wertgegenstände aus geparkten Wohnwagen gestohlen hatten. Die Polizei nahm die beiden 16-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 16 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie sich zwei Mädchen auf einem umzäunten Grundstück an der Straße "Am Hauweg" im Ortsteil Reusrath aufhielten. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Wohnwagen, durchsuchten diese und entwendeten Wertgegenstände.

Der Mann alarmierte die Polizei und stellte danach gemeinsam mit einem weiteren Zeuge das Duo zur Rede, das daraufhin versuchte zu flüchten. Die Zeugen verfolgten die Tatverdächtigen und konnten diese noch auf dem Grundstück stellen. Bei dem Versuch, die Diebinnen festzuhalten, schlug, trat und biss eine der Tatverdächtigen einen Zeugen, wobei er leicht verletzt wurde.

Die Einsatzkräfte nahm das Duo, eine 16-jährige Polin und eine 16-Jährige mit deutscher, spanischer und italienischer Nationalität, vorläufig fest und brachten sie zur Polizeiwache in Langenfeld. Nach einer ersten kriminalpolizeilichen Behandlung wurden sie anschließend an ihre Erziehungsberechtigen übergeben. Gegen die Tatverdächtigen wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei möchte sich an dieser Stelle noch einmal für das couragierte Verhalten der beiden Zeugen bedanken, weist aber ausdrücklich darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger sich nicht selbst in Gefahr bringen sollen. Bitte rufen Sie im Notfall die Polizei unter der 110 an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell