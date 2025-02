Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2502112

Bild-Infos

Download

Velbert/Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025, gegen 21 Uhr, bis Mittwoch, 25. Februar 2025, gegen 8 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Garage eines Reihenhauses an der Straße "Zur Grafenburg" in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch das Garagentor Zutritt und entwendeten drei hochwertige E-Bikes. In der Nacht wurde gegen 1:50 Uhr ein verdächtiger unbekannter Mann mit dunkler Jacke und Hose und weißen Schuhen beobachtet. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein lilafarbenes Modell der Marke Heckler, ein blaues der Marke Schuttle und ein graues von Klinevo. Außerdem wurden drei Fahrradgabeln und zwei Carbonlaufradaufsätze gestohlen. Der Gesamtwert wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. An der Garage entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Zeit von Dienstag, 25. Februar 2025, gegen 18 Uhr, bis Mittwoch, 26. Februar 2025, gegen 5:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in einen Lagerraum auf einem Firmengelände an der Straße "Kleinhülsen" in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch einen Zaun Zutritt und entwendeten Kabel. Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell