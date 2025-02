Polizei Mettmann

POL-ME: Sascha Wegstroth ist neuer Wachleiter in Wülfrath - 2502110

Wülfrath (ots)

Wichtige Personaländerung bei der Polizei in Wülfrath: Polizeihauptkommissar Sascha Wegstroth ist neuer Leiter der Polizeiwache am Rathaus. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Frank Eigelshofen an, der in den Ruhestand gegangen ist.

Am heutigen Mittwoch, 26. Februar 2025, wurde der neue Wachleiter zu einem Antrittsbesuch im Rathaus der Stadt Wülfrath von Bürgermeister Rainer Ritsche empfangen. Hierbei wurde er sowohl von Landrat Thomas Hendele als auch vom Abteilungsleiter der Polizei, Leitendem Polizeidirektor Thomas Schulte, sowie von Velberts Wachleiter, Erstem Polizeihauptkommissar Stefan Göbels, begleitet.

Bürgermeister Rainer Ritsche hieß Sascha Wegstroth gemeinsam mit seinem Ordnungsamt-Dezernten und Kämmerer der Stadt, Sebastian Schorn, sowie der Leiterin des Ordnungsamtes, Julia Manegold, herzlich willkommen.

Landrat Thomas Hendele zeigte sich besonders erfreut über die zeitnahe Besetzung der vakanten Stelle: "Ich freue mich einen erfahrenen Beamten vorstellen zu können, der sich insbesondere aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Wachbereich Velbert besonders gut auch in der Stadt Wülfrath auskennt und neben einem großen Fachwissen auch viel persönliches Engagement mitbringt!"

Bürgermeister Rainer Ritsche pflichtete Landrat Thomas Hendele bei: "Ich bin mir sicher, dass die Leitung der Wache Wülfrath bei Ihnen in guten Händen liegt. Insbesondere freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit, auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ordnungsamtes, mit denen Sie sicherlich zahlreiche Anknüpfungspunkte finden werden."

Der 52-jährige Sascha Wegstroth ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seit 30 Jahren ist er Polizist, davon war er einen Großteil im Wachbereich der Polizeiwache Velbert in unterschiedlichen Funktionen tätig. So versah er in zivil beim damaligen Einsatztrupp seinen Dienst, um insbesondere im Bereich der Drogenkriminalität zu ermitteln. In Führungsfunktion war er zudem auf der Einsatzleitstelle in Mettmann für die Bearbeitung von Notrufen tätig. Zuletzt versah er als Dienstgruppenleiter für den Wachbereich Velbert Dienst. Besonderes Augenmerk hat der Polizeihauptkommissar seit einigen Jahren auf den Bereich der organisierten Kriminalität gelenkt: Als Beauftragter für den Einsatzschwerpunkt "zOOm" (Zielorientierte operative Maßnahmen) hat er verschiedene Viertel und Stadtteile ganz besonders in den polizeilichen Fokus genommen. Der Begriff "zOOm" ist angelehnt an den Begriff einer Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden.

Sascha Wegstroth freut sich besonders auf sein neues Aufgabenfeld: "Als Wachleiter der kleinen aber schönen Stadt Wülfrath möchte ich die Arbeit meines Vorgängers Frank Eigelshofen gerne fortführen. Auch mir liegt die Kontaktpflege am Herzen und ich freue mich insbesondere auf einen engen Austausch mit dem Ordnungsamt, den weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus aber natürlich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Nur gemeinsam können wir schnell und effektiv arbeiten - für die Belange der Stadt Wülfrath."

