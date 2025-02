Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich fordert drei Leichtverletzte - 2502108

Erkrath (ots)

Am späten Dienstagnachmittag, 25. Februar 2025, stieß in Erkrath eine 42-Jährige mit ihrem Seat mit einem vorfahrtberechtigten DS eines 37-Jährigen zusammen. Zwei Insassen sowie der 37-Jährige wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 17:50 Uhr befuhr eine 42-jährige Erkratherin mit ihrem Seat Alhambra die Karschhauser Straße. Im Einmündungsbereich zur Sedentaler Straße hatte sie die Absicht, nach links auf die Sedentaler Straße einzubiegen. Hierbei missachtete sie den von rechts kommenden DS 7/J eines 37-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt die Sedentaler Straße in Richtung Bergische Allee befuhr.

Die 42-Jährige stieß mit ihrem Seat gegen die Fahrerseite des DS. Durch die Wucht des Aufpralls wurden zwei minderjährige Insassen der 42-Jährigen leicht verletzt. Auch der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden von alarmierten Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Unfall kam und ob der 37-Jährige wie von Zeuginnen und Zeugen berichtet die Sedentaler Straße mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell