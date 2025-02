Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auf Rollator sitzende Seniorin bestohlen: Vorbeikommender Zivilpolizist beobachtet Tat und nimmt Diebin fest

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Sprichwörtlich "zur richtigen Zeit am richtigen Ort" war am gestrigen Donnerstagnachmittag ein Zivilpolizist der Regionalen Ermittlungsgruppe in der Kasseler Innenstadt unterwegs: Der Beamte war gegen 15 Uhr zu Fuß auf dem Weg zu einer Ermittlung, als er in der "Neuen Fahrt" auf eine Frau aufmerksam wurde, die auf eine auf ihrem Rollator sitzende Seniorin einredete und ihr dabei sehr nahekam. Dies veranlasste den Ermittler, sich die Situation genauer anzuschauen. Schnell zeigte sich, dass er damit den richtigen Riecher hatte, denn die Verdächtige griff in den Brustbeutel, den die sitzende Seniorin um den Hals trug, und zog einen Geldschein heraus. Bevor sie dem wehrlosen Opfer noch mehr Banknoten aus dem vollen Brustbeutel stehlen konnte, wurde die überraschte 37-Jährige festgenommen. Während die hochbetagte Frau ihr Geld glücklich wieder in Empfang nehmen konnte, wurde die Festgenommene von einer hinzugerufenen Streife auf die Dienststelle gebracht. Dort räumte die 37-Jährige aus Kassel die Tat in ihrer Vernehmung ein. Sie muss sich nun wegen Taschendiebstahls verantworten.

