Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Weißer Kleintransporter mit ESW-Kennzeichen nach Unfall an "Trompete" in Kassel gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Nach einem Unfall an der "Trompete", der Kreuzung Frankfurter Straße / Fünffensterstraße in Kassel, der sich am Dienstag der vergangenen Woche (11.02.25) ereignet hat, sucht die Polizei den mutmaßlichen Verursacher. Der Fahrer eines weißen Kleintransporters mit ESW-Kennzeichen (Eschwege) soll einen anderen Autofahrer beim Fahrstreifenwechsel geschnitten haben, sodass dieser von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelmast krachte. Bei den weiteren Ermittlungen und der Befragung bislang bekannter Zeugen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher nicht identifiziert werden, weshalb die mit dem Fall betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun nach weiteren Zeugen suchen.

Ereignet hatte sich der Unfall an dem Dienstag (11.02.) gegen 17 Uhr. Ein 23-Jähriger aus dem Schwalm-Eder-Kreis war mit einem blauen VW Polo vom Friedrichsplatz kommend auf der Frankfurter Straße in Richtung Weinberg auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Der Fahrer des weißen Kleintransporters wechselte kurz vor der Trompete offenbar plötzlich den Fahrstreifen nach links und schnitt dabei den Polo, sodass dessen Fahrer nach links auswich und mit einem Ampelmast kollidierte. Der 23-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Polo war ein Totalschaden entstanden, der Ampelmast wurde umgeknickt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des weißen Kleintransporters war nach dem Unfall ohne anzuhalten weitergefahren. Zu einem Kontakt zwischen seinem Fahrzeug und dem Polo war es nicht gekommen. Es soll sich bei dem flüchtigen Wagen um ein älteres Fahrzeug gehandelt haben, das keine Heckscheiben, sondern eine komplett weiße Rückseite hatte.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und weitere Angaben zum dem weißen Kleintransport oder dessen Fahrer machen können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell