Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wahlplakate in Kaufungen beschädigt: Tatverdächtiger bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Einen Tatverdächtigen konnte die Polizei in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Kaufungen nach Sachbeschädigungen an Wahlplakate festnehmen. Ein Autofahrer hatte gegen Mitternacht einen Mann beobachtet, der mit einem Fahrrad durch die Leipziger Straße in Niederkaufungen fuhr und mit einer Gartenharke Wahlplakate zerstörte. Er sprach den Fahrradfahrer sogar an, dieser flüchtete jedoch nach einem kurzen Disput in Richtung Oberkaufungen. Nachdem der Zeuge die Polizei alarmiert und eine Personenbeschreibung des Täters abgegeben hatte, konnte eine Streife des Reviers Ost bei der eingeleiteten Fahndung in Höhe der Jakobstraße einen Fahrradfahrer ausmachen, der bei Erblicken des neben ihm fahrenden Streifenwagens die Harke fallen ließ und wendete, um augenscheinlich zu flüchten. Nach nur wenigen Metern Verfolgung konnten die Polizisten den 35-Jährigen auf dem Rad zu Fuß einholen und stoppen. Die weggeworfene Dreizack-Gartenharke, an der ein verlängerter Stiel angebracht war, beschlagnahmten die Beamten. Im Anschluss stellten die Polizisten neben acht Wahlplakaten der "AfD" im Bereich der Leipziger Straße, die mutmaßlich durch das Gartengerät beschädigt wurden, zahlreiche weitere beschädigte Plakate aller Parteien fest. Ob es sich um ältere oder in der Nacht entstandene Beschädigungen handelt, wird nun geprüft. Der 35-Jährige aus dem Landkreis Kassel musste die Streife für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Die weiteren Ermittlungen gegen ihn wegen Sachbeschädigung werden der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell