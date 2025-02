Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizei kontrolliert Bars und Spielhalle in der Innenstadt: Zwei Festnahmen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In der vergangenen Nacht führten Beamte der Kasseler Polizei und der Diensthundestaffel mit ihren Hunden zwischen 23 und 1 Uhr Kontrollen in Bars und einer Spielhalle im Bereich Stern und der Holländischen Straße in Kassel durch. Dabei kontrollierten die Polizisten zahlreiche Personen, von denen zwei Männer gesucht und deshalb festgenommen wurden. Gegen einen in Fuldatal wohnenden 26-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen Hehlerei vor. Da er den geforderten Betrag von 1200 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung einer zweimonatigen Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Kassel-Wehlheiden gebracht. Die Überprüfung eines anderen Besuchers einer Bar, einem 33-jährigen Mann aus Tunesien, ergab, dass für ihn ein Verbot der Wiedereinreise nach Deutschland besteht und er daher zur Festnahme ausgeschrieben ist. Die Beamten brachten ihn in das Polizeigewahrsam in Kassel, wo nun geprüft wird, ob er in eine Abschiebehafteinrichtung zu überstellen ist. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen den 33-Jährigen eingeleitet.

