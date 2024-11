Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Schwerer Raub auf Tankstelle in der Schleswiger Chaussee, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

Am Samstagabend (23.11.24), um 21.25 Uhr, betrat ein unbekannter Mann den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Schleswiger Chaussee und forderte mit vorgehaltener Schusswaffe von der Mitarbeiterin der Tankstelle die Herausgabe von Bargeld. Als dies aus technischen Gründen nicht möglich war, schlug der Unbekannte mehrfach auf die Kasse ein, entwendete zwei Schachteln Zigaretten und verließ dann die Tankstelle zu Fuß in Richtung eines benachbarten Reifenhändlers.

Täterbeschreibung:

-männlich, 20-25 Jahre alt -ca. 165-175 cm groß mit untersetzter/dicklicher Statur -dunkle Haare, markante Augenbrauen

Bekleidung: dunkle Hose, dunkler Hoodie mit weißem Nike-Emblem im Brustbereich, dunkler Schal und dunkle Handschuhe.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Raubes übernommen und fragt: Wer hat vor oder nach der Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht, die mit dieser Tat in Verbindung gebracht werden können? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 an die Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell