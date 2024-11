Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Festnahme nach räuberischem Diebstahl und Schlägerei in der Flensburg Galerie

Flensburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (21.11.24), um 16.09 Uhr, wurden mehrere Streifenwagen zur Flensburg Galerie entsandt, da sich dort mehrere Personen schlagen würden.

Es stellte sich heraus, dass zuvor zwei junge Männer (17 und 18 Jahre alt) in einem der Geschäfte in der Galerie einen Diebstahl verübt hatten. Beide Personen hatten bereits in der Vergangenheit durch diverse Vortaten ein lebenslanges Hausverbot für die Galerie erhalten und waren zuvor am frühen Nachmittag bereits vom Sicherheitsdienst herausgeleitet worden.

Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erkannten die beiden Männer auf einer Rolltreppe, woraufhin diese zunächst flohen, kurz darauf aber im Erdgeschoß gestellt werden konnten. Es kam zu einer Schlägerei zwischen den Sicherheitsdienst-Mitarbeitern, welche von Passanten unterstützt wurden und den jungen Männern, die ebenfalls Unterstützung durch einen 17-Jährigen erfuhren. Dieser soll einem der Sicherheitsdienst-Mitarbeiter, welcher am Boden lag, gegen den Kopf getreten haben.

Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte, welche die teilweise festgehaltenen Beschuldigten übernahmen, leisteten die jungen Männer erheblichen Widerstand, traten in Richtung der Beamten und versuchten diese zu beißen und zu schlagen.

Die drei jungen Männer wurden vorläufig festgenommen. Zwei wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zum 1. Polizeirevier verbracht und zur Verhinderung weiterer Straftaten auf Anordnung eines Richters dem Gewahrsam zugeführt. Ein 17-Jähriger kollabierte augenscheinlich nach der Festnahme in der Galerie und wurde mit einem RTW in die Diako verbracht. Es wurde ein Strafverfahren u.a. wegen räuberischem Diebstahl, gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung, einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

