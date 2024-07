POL-FR: Freiburg im Breisgau: 45-Jähriger soll anderen Autofahrer ausgebremst haben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht auf Montag, 08.07.2024, wurden mehrere in Wutöschingen-Schwerzen und Küssaberg-Bechtersbohl geparkte Fahrzeuge durchwühlt. Alle betroffenen Fahrzeuge waren unverschlossen. Zumindest aus einem Fahrzeug wurde vorgefundenes Münzgeld entwendet. In Schwerzen war eine mit einer schwarzen Sturmhaube maskierte Person bei der Tatausführung zu ...

mehr