POL-FR: Albbruck: Feuerwehreinsatz wegen schmorender Powerbank

Freiburg (ots) - Am Montag, 08.07.2024, ist ein in Todtmoos gestürzter Fahrradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verlegt worden. Gegen 16:50 Uhr war der 68-jährige auf der St.Blasier Straße bergab unterwegs und kam in einem starken Gefälle alleinbeteiligt zu Fall. Er zog sich schwere Gesichtsverletzungen zu und kam per Helikopter in eine Schweizer ...

mehr