POL-PDLU: Speyer- Aus Fehler nichts gelernt...

hat ein 32-Jähriger aus Speyer-Nord. Dieser wurde zunächst am 18.05.2024 gegen 17:36 Uhr durch einen Anwohner beobachtet, wie dieser durch die offene Terassentür sein Haus betreten hatte. Hierbei entwendete der 32-Jährige diverse Gegenstande (u.a. ein Handy und Schmuck) im Wert von 1500 Euro und konnte unerkannt fliehen.

Der Beschuldigte konnte ermittelt werden. Im Rahmen der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden neben Aufbruchwerkzeug u.a. auch das Diebesgut aufgefunden. Der Beschuldigte wurde zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen auf die Polizeiinspektion verbracht, wo er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Bereits wenige Stunden später fiel derselbe 32-Jährige erneut negativ auf. Der 32-Jährige wurde durch eine Sicherheitsfirma gemeldet, wie er sich unberechtigt auf einem Anwesen am Eselsdamm aufhalten würde. Wenig später wurde durch einen Anwohner gemeldet, dass eben jener 32-Jähriger versuchte ein PKW aufzubrechen und zuvor augenscheinlich eine Garage nach weiterem Diebesgut durchsucht hatte. Der Beschuldigte habe hierbei ein E-Bike entwendet und sich von der Örtlichkeit entfernt.

Einem dritten aufmerksamen Bürger fiel der 32-Jährige anschließend am Parkplatz des Bade-Maxx auf, wie dieser sich auffällig an geparkte PKW aufhielt. Im Rahmen dessen konnte der Beschuldigte durch die Polizei mit neuem Diebesgut inklusive dem entwendeten E-Bike angetroffen werden. Die Nacht verbrachte der Tatverdächtige im Polizeigewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Er hat sich nun mehreren Strafverfahren zu verantworten. Die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt dauern an. Die Polizei rät: Schließen sie ihr Fahrzeug, auch bei kurzer Abwesenheit, immer ab! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto. Legen Sie keine Jacken, Taschen oder Rucksäcke sichtbar im Auto ab, das erhöht den Tatanreiz. Parken Sie ihr Fahrzeug an gut einsehbaren und beleuchteten Orten. So schützen Sie sich am besten vor Diebstählen aus Ihrem Fahrzeug.

