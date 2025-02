Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 13-jähriger Fußgänger bei Unfall im Grünen Weg schwer verletzt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Dienstagabend kam es im Grünen Weg in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Der 13 Jahre alte Fußgänger aus Kassel wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Wie Zeugen den am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte schilderten, war der Junge gegen 17:40 Uhr kurz vor der Ampelkreuzung Erzbergerstraße zwischen am Fahrbahnrand geparkten Autos offenbar unvermittelt auf die Straße gesprungen. Ein zu dieser Zeit mit seinem BMW in Richtung Reuterstraße fahrender 50-Jähriger aus Kassel konnten nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den 13-jährigen. An dem Pkw war bei dem Unfall kein Schaden entstanden.

Wie ein Zeuge der aufnehmenden Streife berichtete, soll dem 13-Jährigen, der stadteinwärts mit zwei weiteren Kindern auf dem Gehweg unterwegs war, eine unbekannte Person mit Hund entgegengekommen sein. Als der Hund gebellt habe, sei der Junge offenbar ruckartig ausgewichen und daher auf die Straße gesprungen. Der Verletzte und seine beiden Begleiter konnten noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. Weitere Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell